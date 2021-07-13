晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》促進黑人棒球發展！聯盟捐出有史以來最高1億美元善款

2021/07/13 08:38

大聯盟主席曼佛瑞。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟主席曼佛瑞（Rob Manfred）今日宣布聯盟承諾向Players Alliance（球員同盟）投入1億美元資金（約新台幣28億），以幫助發展黑人棒球運動的多樣計畫，而這筆資金也是聯盟有史以來最多的慈善捐款。

今日全壘打大賽前，大聯盟主席曼佛瑞宣布聯盟將投入1億美元至Players Alliance，以幫助該組織的建立發展和多元計畫，並且吸引更多少數族裔參加棒球活動，根據曼佛瑞的透露，這筆資金也將是聯盟史上最多的慈善捐款，而未來10年更可能將總額增加至1.5 億美元。

曼佛瑞也表示大聯盟很高興能繼續並擴大對Players Alliance的承諾，共同努力加強棒球和黑人群體的連結。Players Alliance在去年6月成立，是由一百多位現役、退役黑人職棒選手所發起的非營利組織，致力於增進棒球運動中的種族平等、為黑人群體提供更多機會。

大連盟在去年9月就與球員工會向Players Alliance投入1000萬美元，以幫助鼓勵黑人族群參與棒球。

Players Alliance的主席為前洋基重砲格蘭德森（Curtis Granderson），副主席為前洋基名投沙巴西亞（CC Sabathia），老將投手傑克森（Edwin Jackson）為秘書。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。