MLB》促進黑人棒球發展！聯盟捐出有史以來最高1億美元善款

大聯盟主席曼佛瑞。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟主席曼佛瑞（Rob Manfred）今日宣布聯盟承諾向Players Alliance（球員同盟）投入1億美元資金（約新台幣28億），以幫助發展黑人棒球運動的多樣計畫，而這筆資金也是聯盟有史以來最多的慈善捐款。

今日全壘打大賽前，大聯盟主席曼佛瑞宣布聯盟將投入1億美元至Players Alliance，以幫助該組織的建立發展和多元計畫，並且吸引更多少數族裔參加棒球活動，根據曼佛瑞的透露，這筆資金也將是聯盟史上最多的慈善捐款，而未來10年更可能將總額增加至1.5 億美元。

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曼佛瑞也表示大聯盟很高興能繼續並擴大對Players Alliance的承諾，共同努力加強棒球和黑人群體的連結。Players Alliance在去年6月成立，是由一百多位現役、退役黑人職棒選手所發起的非營利組織，致力於增進棒球運動中的種族平等、為黑人群體提供更多機會。

大連盟在去年9月就與球員工會向Players Alliance投入1000萬美元，以幫助鼓勵黑人族群參與棒球。

Players Alliance的主席為前洋基重砲格蘭德森（Curtis Granderson），副主席為前洋基名投沙巴西亞（CC Sabathia），老將投手傑克森（Edwin Jackson）為秘書。

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