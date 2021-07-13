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網球》喬科維奇有超過9條命 教練：必須殺了他27次

2021/07/13 08:57

伊凡塞維奇與喬科維奇。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕世界球王喬科維奇狂攬生涯第20座大滿貫，追平費德爾與納達爾的男單史上最多紀錄。他的教練伊凡塞維奇（Goran Ivanisevic）受訪表示，喬科維奇有超過九條命，必須殺他27次，「就算你殺了他，他也會站起、再站起。」

他表示「喬科維奇就像電影一樣」，指的是殭屍般的堅持以及貓一樣的靈活性。只要再拿下今年美網，喬科維奇就能實現1969年至今，52年來男單首次的單年全滿貫。伊凡塞諾維奇預測可能實現：「一切皆有可能。」

來自克羅埃西亞，前世界第2的伊凡塞維奇表示：「我不會說喬科維奇將獲得30座大滿貫，因為還有很長的路要走，但是5、6、7年前我們只討論費德爾，現在納達爾和喬科維奇正在競爭，看看誰是最好的。」

他補充道，「我認為最好的是Novak，他正在書寫歷史，他會在美網做到這點，我堅信。」

伊凡塞維奇表示：「使喬科維奇變得偉大的一件事是他對歷史的不停渴望。與他工作是一種榮幸，但不容易，壓力很大。」

「我們來自巴爾幹地區，對巴爾幹地區的人來說一切皆有可能，當沒有人期望時，我們創造一切，我們在那是非常特別的人。」

他說到：「喬科維奇知道如何贏球，即使他不在最佳狀況。而當他處於最佳狀況，要擊敗他是不可能的。」

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