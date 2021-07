MLB》選秀寫歷史！響尾蛇挑選進首位正統猶太球員

With the 77th pick, the @Dbacks select Elev8 Academy (FL) right-hander Jacob Steinmetz, No. 121 on the Top 250 Draft Prospects list. Watch live: https://t.co/oDjcuCzH7G pic.twitter.com/n1CryogVc8

〔體育中心/綜合報導〕亞利桑那響尾蛇在大聯盟選秀會上選中Jacob Steinmetz,而這一選也寫進史冊,根據多家美國媒體指出Jacob Steinmetz被認為是史上首位被大聯盟球隊選中正統猶太(Orthodox Jewish)球員。

響尾蛇在選秀會上以第三輪、第77順位選中Jacob Steinmetz,多家美國媒體指出Jacob Steinmetz是已知首位在大聯盟選秀會上被挑選中的正統猶太球員。Jacob Steinmetz在近日向《紐約郵報》透露,自己守安息日,只吃猶太潔食(符合猶太教教規的食物),不過會在安息日和猶太節日打球,但是是以走路的方式去比賽,而不是乘坐交通工具,賽前會提早出門。

根據《ESPN》指出至今沒有正統猶太球員登上大聯盟。根據《CBS NewYork》的報導,Jacob Steinmetz出生於2003年,是紐約長島人,報導更指出他的體格相當不錯,擁有大聯盟投手等級的身材,約196公分101公斤,大聯盟官網的兩百大選秀新秀中排名第121名。

球探報告指出,Jacob Steinmetz以快速球及滑球為武器,快速球球速約在90至94英里。不過《紐約郵報》也指出,Jacob Steinmetz目前也正在簽約開始職業生涯及大學之間做決定。

Here's the tv clip of Jacob Steinmetz being picked 77th overall in the MLB Draft by the Arizona Diamondbacks.



Steinmetz, a pitcher from Long Island, has the opportunity to be the first Orthodox Jewish MLB player.



MLB TV analyst Jonathan Mayo says: "Mazal tov and B'Hatzlacha!" pic.twitter.com/3asQybKn6s