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MLB》選秀寫歷史！響尾蛇挑選進首位正統猶太球員

2021/07/13 09:45

〔體育中心／綜合報導〕亞利桑那響尾蛇在大聯盟選秀會上選中Jacob Steinmetz，而這一選也寫進史冊，根據多家美國媒體指出Jacob Steinmetz被認為是史上首位被大聯盟球隊選中正統猶太（Orthodox Jewish）球員。

響尾蛇在選秀會上以第三輪、第77順位選中Jacob Steinmetz，多家美國媒體指出Jacob Steinmetz是已知首位在大聯盟選秀會上被挑選中的正統猶太球員。Jacob Steinmetz在近日向《紐約郵報》透露，自己守安息日，只吃猶太潔食（符合猶太教教規的食物），不過會在安息日和猶太節日打球，但是是以走路的方式去比賽，而不是乘坐交通工具，賽前會提早出門。

根據《ESPN》指出至今沒有正統猶太球員登上大聯盟。根據《CBS NewYork》的報導，Jacob Steinmetz出生於2003年，是紐約長島人，報導更指出他的體格相當不錯，擁有大聯盟投手等級的身材，約196公分101公斤，大聯盟官網的兩百大選秀新秀中排名第121名。

球探報告指出，Jacob Steinmetz以快速球及滑球為武器，快速球球速約在90至94英里。不過《紐約郵報》也指出，Jacob Steinmetz目前也正在簽約開始職業生涯及大學之間做決定。

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