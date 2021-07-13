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MLB》與大谷開心合影！菊池雄星移出肺炎傷兵名單

2021/07/13 10:42

大谷翔平與菊池雄星。（圖片取自天使官方推特）

〔體育中心／綜合報導〕日籍左投菊池雄星在美國時間周日突然被水手放入肺炎傷兵名單，明星賽是否出賽成疑問，所幸今日傳出好消息，球隊把他從傷兵名單中移出，本人也在今天來到明星賽舉辦地與大谷合影。

根據先前美國媒體報導，菊池雄星是在美國時間周三投出現肺炎相關症狀，不過篩檢結果呈現陰性，而水手昨天突然將他列入肺炎傷兵名單，球團也未透露詳細情形，報導指出菊池雄星二次採檢再度為陰性，就能順利出賽，總教練瑟維斯（Scott Servais）則沒有說太多細節，但不擔心菊池雄星的狀況，也透露菊池雄星應該能順利參加明星賽。今日水手則將菊池雄星移出傷兵名單。

菊池雄星是首度參加明星賽、首度代表美聯明星隊出賽，他還是水手的唯一代表球員，不過根據《ESPN》的報導，他將不會上場，將由雙城後援投手羅傑斯（Taylor Rogers）替代上場。

目前菊池雄星也已經到了明星賽的舉辦地洛磯主場庫爾斯球場（Coors Field），並與花卷東高校的學弟大谷翔平合影，也在一旁觀看學弟在全壘打大賽的表現。

菊池雄星在受訪時也表示，沒想到離開高中後，居然和大谷翔平在聚集世界好手的舞台上成為隊友，2人平常在美聯也是作為對手，因此相當期待，想好好享受明星賽時光，好好和大谷聊聊。

菊池雄星今年繳出6勝4敗，防禦率3.48的成績，最終是靠著「MLB's picks」搶下明星賽一席。

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