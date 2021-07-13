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歐國盃》11城有8城疫情反彈 WHO專家批：恐造成毀滅性影響

2021/07/13 10:49

歐國盃決賽，球迷進場都不戴口罩吶喊，引發WHO專家批評恐成為「毀滅性」影響。（路透）

〔即時新聞／綜合報導〕歐洲國家盃在台灣時間12日清晨落幕，義大利擊敗英格蘭奪冠，不過各國球迷移動看球，以及大聲嘶吼加油，恐令歐洲武漢肺炎（新型冠狀病毒，COVID-19）出現反彈，尤其決賽球迷過於熱情，都不戴口罩吶喊，引發WHO專家批評恐成為「毀滅性」影響。

綜合外媒報導，世界衛生組織（WHO）在歐洲盃舉辦賽事的11城市設置疫情監測，發現11個城市中已有8座城市疫情出現增長的趨勢，包含阿姆斯特丹、巴庫、布加勒斯特、哥本哈根、倫敦、羅馬、聖彼得堡、塞維亞等城市，布達佩斯、格拉斯哥和慕尼黑疫情則暫時處於穩定。

世衛組織COVID-19應對小組技術負責人范克爾霍夫（Maria Van Kerkhove）看到冠軍賽許多人不戴口罩嘶吼、大聲加油，發推文批：「我應該享受在我眼前發生的傳播嗎？」她強調疫情大流行不會在冠軍夜休息，Delta病毒將在未接種疫苗的人群中蔓延，批「在擁擠的環境中，不戴口罩，尖叫、喊叫、唱歌，是毀滅性的。」

日前英國蘇格蘭公共衛生局 （PHS）就表示，最近2000例確診者和觀賞歐國盃有關，當中約3分之2者曾前往倫敦參加6月18日蘇格蘭對陣英國的比賽活動，有397例則是實際在倫敦溫布利球場觀賽的民眾。

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