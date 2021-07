MLB》全壘打冠軍背後最大功臣！精準控球獲讚「今晚MVP」（影音）

〔體育中心/綜合報導〕大都會強打阿隆索(Pete Alonso)今天成功在全壘打大賽完成二連霸,背後最大功臣非餵球投手、大都會板凳教練喬斯(Dave Jauss)莫屬。

喬斯1997年起在紅襪隊擔任一壘教練,1999年就曾在全壘打大賽擔任名人游擊手賈西亞帕拉(Nomar Garciaparra)的餵球投手,逾20載過去,喬斯輾轉多隊,這次再次肩負重任,日前受訪完全不見任何壓力,一派輕鬆表示,「就跟我平常丟BP(打擊練習)一樣簡單。」

喬斯今天也不負眾望,控球相當精準,幾乎都能投進九宮格最中間的位置,也讓阿隆索打起來得心應手,首輪就轟出打破紀錄的35轟,並在決賽擊退金鶯曼西尼(Trey Mancini)再度捧冠。

賽後喬斯進壘的位置圖在推特上引發熱議,美國媒體與球迷紛紛大讚他是「今晚真正的MVP」。

Dave Jauss is the real MVP! pic.twitter.com/PNeCSWY1Pb

The real MVP of the night pic.twitter.com/NbLqw6f10d