MLB》全壘打冠軍背後最大功臣！精準控球獲讚「今晚MVP」（影音）

〔體育中心／綜合報導〕大都會強打阿隆索（Pete Alonso）今天成功在全壘打大賽完成二連霸，背後最大功臣非餵球投手、大都會板凳教練喬斯（Dave Jauss）莫屬。

喬斯1997年起在紅襪隊擔任一壘教練，1999年就曾在全壘打大賽擔任名人游擊手賈西亞帕拉（Nomar Garciaparra）的餵球投手，逾20載過去，喬斯輾轉多隊，這次再次肩負重任，日前受訪完全不見任何壓力，一派輕鬆表示，「就跟我平常丟BP（打擊練習）一樣簡單。」

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喬斯今天也不負眾望，控球相當精準，幾乎都能投進九宮格最中間的位置，也讓阿隆索打起來得心應手，首輪就轟出打破紀錄的35轟，並在決賽擊退金鶯曼西尼（Trey Mancini）再度捧冠。

賽後喬斯進壘的位置圖在推特上引發熱議，美國媒體與球迷紛紛大讚他是「今晚真正的MVP」。

Dave Jauss is the real MVP! pic.twitter.com/PNeCSWY1Pb — Paul Sporer （@sporer） July 13, 2021

The real MVP of the night pic.twitter.com/NbLqw6f10d — Starting 9 （@Starting9） July 13, 2021

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