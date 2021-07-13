MLB》楚奧特在電話裡講了什麼？大谷翔平：累到想不起來了（影音）

〔體育中心／綜合報導〕大谷翔平今在全壘大大賽首輪激戰三回合不敵國民強打索托（Juan Soto）敗下陣來，他在淘汰後也表示，從來沒有這麼累過。

獨居聯盟全壘打王的大谷翔平在首輪強碰索托，後者打了22轟，大谷緊接著上場，一開始手感不佳，在打出5發全壘打，時間還剩1分20秒時叫出暫停。

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暫停時大谷還接到楚奧特（Mike Trout）電話，被問及當時「神鱒」說了什麼，大谷表示，「我累死了，所以記不清楚他講了什麼，我想他應該有叫我放輕鬆，做我自己就好。」

大谷在暫停過後於正規三分鐘總共打了15轟，他說自己慢慢適應了距離與速度，最後在加時以22轟與索托戰成平手。

索托在延長1分鐘打出6發全壘打，大谷上場一開始還是多是平飛球，找到節奏再次開始紅不讓連發，追平索托28轟時，時間還有15秒，但超前一轟始終沒有扛出去，讓兩人必須進行3球對決。

索托接著將三球都扛出全壘打牆外，大谷翔平第一球就是一壘方向平飛球，也讓勝負終於見分曉，「第一輪和延長賽的最後30秒時都讓人精疲力盡，我是真的氣力放盡了。」

不過這只是大谷翔平明星週的起點，明天他要同時擔任美聯先發投手與開路先鋒，「我希望今晚能有充足的睡眠。」這位日籍二刀流旋風在個人首場全壘打大賽畫下句點後如此表示。

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