奧運》里拉德、杜蘭特共拿39分 美國男籃還輸澳洲吞2連敗

美國男籃輸澳洲吞2連敗。（美聯社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕美國男籃即將準備出征東京奧運爭取4連霸，日前熱身賽首戰爆冷不敵奈及利亞，今天第2場里拉德（Damian Lillard）、杜蘭特（Kevin Durant）合力進帳39分，還是以83：91敗給澳洲，吞下2連敗，再度拉警報。

美國除了杜蘭特、里拉德，加上熱火艾德巴約（Bam Adebayo）、巫師畢爾（Bradley Beal）、太陽布克（Devin Booker）、活塞J.葛蘭特（Jerami Grant）、勇士D.格林（Draymond Green）、公鹿J.哈勒戴（Jrue Holiday）、公牛拉文（Zach LaVine）、騎士洛夫（Kevin Love）、公鹿米德爾頓（Khris Middleton）、塞爾提克塔圖姆（Jayson Tatum）。J.哈勒戴、布克、米德爾頓因在打總冠軍賽持續缺陣。

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志在奧運4連霸的美國首戰87：90不敵奈及利亞，今天遇到澳洲，里拉德飆進6顆三分球、攻下22分，杜蘭特17分，但最後關頭卻被澳洲打出11：1攻勢，只能輸球收場。

事實上，美國1992年後以NBA球星為主體出征國際賽，熱身賽戰績為超狂54勝2敗，如今竟連輸2場，直接追平過去的敗仗數，嚴重影響奧運爭金之路的氣勢。

澳洲在2019年世界盃前熱身賽就有打贏美國隊的經驗，今日再度獲勝，頭號功臣是效力NBA馬刺32歲後衛米爾斯（Patty Mills）他攻下22分，再來爵士英格斯（Joe Ingles）進帳17分，七六人塞布林（Matisse Thybulle）挹注12分。

美國男籃輸澳洲吞2連敗。（美聯社）

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