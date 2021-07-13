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MLB》成不願談論的「隊友」 道奇軍受訪一概避談鮑爾

2021/07/13 11:54

鮑爾。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇「科學怪投」鮑爾（Trevor Bauer）近日捲入性暴力案，道奇隊友除了紛紛取消這位強投的社群追蹤外，今日道奇明星賽代表球員在被問到相關問題都拒絕回答，一概以「我不想談論他（鮑爾）」作為回應。

根據《今日美國》報導，目前鮑爾成了道奇球員不願談論的「隊友」，道奇軍今日明星賽被包括記者、朋友、家人詢問關於鮑爾的問題都避談，禮貌地拒絕公開談論此事。明星三壘手透納（Justin Turner）向媒體表示，事實上道奇的球員們並不是很確定發生了什麼，只是每天出現在休息室並專心找到贏球得方法，場外的事物則會讓人分心。

雖然鮑爾的缺陣無疑對道奇的戰力有所影響，但道奇似乎也已不期待鮑爾在球季後半回歸，明星一壘手馬恩西（Max Muncy）說：「我認為我們將與我們擁有的陣容一起往前，這很困難，我不想談論他（鮑爾）的情形，我們還有相當的深度，我們可以藉此填補空缺。」

工具人泰勒（Chris Taylor​）也指出現階段的道奇的確面臨很多棘手的事情，也至皆坦言迫切需要先發投手，「少主」畢爾勒（Walker Buehler）也直說：「我知道現在先發輪值看起來有點薄弱。」但也相信道奇棒球事務部總裁佛里曼（Andrew Friedman）會有所因應，他再次強調「我不想談論（鮑爾）。」

另外，不只是道奇的隊友，鮑爾在紅人的前隊友溫克（Jesse Winker）也不想回應太多，雖然有自己的想法，但不願透露，他說：「我不想代表其他人談論這件事。」

鮑爾近期遭女子指控，在性行為時施暴並勒昏她，甚至需要住院治療，並且拿到法院的臨時保護令。不過鮑爾則是矢口否認，認為是在雙方同意、兩情相悅下進行的粗暴式性行為。

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