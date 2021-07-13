MLB》「大谷翔平應該要說英文」 美國知名球評主張引起激辯

〔體育中心／綜合報導〕ESPN知名球評史密斯（Stephen A.Smith）日前表示，大谷翔平喜歡透過英文翻譯跟媒體對話，會對棒球運動有不好影響，不過此番言論一出引起記者同儕痛批，指出他非常排外。

史密斯表示，大聯盟現在很需要提升觀看人數，「但是大聯盟的頭號人物卻要透過英文翻譯，我不覺得這會有什麼幫助。」

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他認為明星球員依賴翻譯將會削弱與美國人建立親近關係的能力，還認為：「棒球的臉應該要是哈波、楚奧特這樣的人物。」「大谷不是美國出身，這不是問題，但如果說他應該要學習英語，我同意。」

根據紐約郵報指出，史密斯年薪達1200萬美元，是ESPN最高薪員工。然而他這番言論被記者同業罵翻，同樣是ESPN的記者 Joon Lee 表示，這些話低估了移民面臨的困難，「美國社會中的亞洲人，由於東西方文化以及語言的隔閡，被視為永遠的外國人，大谷在投打二刀流都有明星水準，用實力跨越困難，應該要被稱作棒球的臉。」

《The Athletic》記者 Richard Deitsch 說：「這發言完全是垃圾。大谷透過翻譯，對於想要更了解他的美國記者和一般民眾都是有益的事情。」

紐約郵報作家 Peter Botte 說：「大谷的出現是大聯盟所發生最棒的事情。任何因為他會不會說英語而提出的反對意見都很噁心。」

史密斯。（法新社）

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