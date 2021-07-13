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PLG》打出身價就加薪 夢想家續約年度第6人

2021/07/13 12:16

夢想家沃克。（資料照，記者羅沛德攝）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕P. LEAGUE+ 台新夢想家日前才續約本土主力李德威、林俊吉，今再宣布與上季年度第6人沃克（Randall Walko）簽下兩年延長合約，目標新賽季總冠軍。

來自NCAA美國大學男籃第3級紐澤西學院的沃克，因媽媽是台灣人，以華裔球員加入夢想家，他上季例出賽18場，繳出9.7分、5.3籃板，且三分球命中率達38.5％，排在聯盟前段班，且有兩度替補上陣得分破30分，成為球隊不可或缺的板凳大將。

台新夢想家總經理韓駿鎧表示，沃克首季表現亮眼，攻防兩端皆有建樹，球團更加讚賞他為球隊帶來的活力與激情，因此決定除了延長合作時間，也提高待遇給予實質的肯定。

沃克說：「上季在台灣打球的日子很開心，也獲得很多難能可貴的經驗，很感謝球團的肯定與信任。」沃克的媽媽也提到，很高興沃克可以回到家鄉台灣打球，除了讓他能與台灣文化有更深的連結之外，也藉此有更多機會能夠與台灣的家人相聚，「他在台灣的阿姨、表兄弟都有至現場看他比賽，常常會傳很多照片給我們看，我們家族都非常開心！」

沃克表示，會利用休賽季時間調整、自主訓練，下一季也會依循教練交代的每一項任務，目前他也會參與球隊每週的線上會議，預計將會在開訓前歸隊，展開新球季。

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