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MLB》替補進明星賽隊友狂賀 白襪游擊好手首度參賽相當感激

2021/07/13 13:22

白襪游擊好手安德森。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕太空人游擊手柯瑞亞（Carlos Correa）退出本屆明星賽，經過球員投票後，由白襪游擊好手安德森（Tim Anderson）替換出賽，而首次參賽的安德森也透露從隊友、學長獲得很多的支持。

柯瑞亞日前向媒體表示，妻子懷有身孕，希望能多花時間陪伴愛妻，因此選擇退出明星賽，經過球員投票後由安德森，關於首次參加明星賽，他在今日受訪時難掩興奮地說：「能和這些傢伙們在一起是重大的事情，這是頂尖中的頂尖，我肯定很興奮，我很高興能來到這裡，這是當然的。」

當安德森替補入選進明星賽的消息傳出，白襪隊友們狂賀並歡呼雀躍，對於隊友們的支持，安德森說：「那些傢伙知道我經歷了些什麼，那些傢伙看到我的投入，他們看到我的比賽每一年都有進步。」安德森也特別點名阿布瑞尤（Jose Abreu），他說：「我來的時候他就在了，所以他知道，他看到了這些。能從我的隊友和教練團那裡得到這麼多愛真的很棒。」

另外名人堂球星、白襪學長湯瑪斯（Frank Thomas）先前就一直強力推薦安德森入選明星賽，給予了很多支持和鼓勵，隊此安德森說：「他一直是我的導師，給了我一些鼓勵的話，他像是一個大哥，他也盡可能地向我表達愛徒之情，推動我繼續前進，並且持續做我自己。」

安德森在2019獲得美聯打擊王，去年球季再獲銀棒獎，安德森目前打擊率為.309。

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