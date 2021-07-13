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MLB》太高大不適合守游擊？ 首輪新秀恐被高層要求轉三壘

2021/07/13 14:02

華盛頓國民。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕國民在今年選秀會上首輪指名的豪斯（Brady House）擁有193公分、95公斤的身材，仍然想繼續擔任游擊手。不過國民高層卻認為，再繼續長高就必須轉三壘。

大聯盟目前兩位最高大的游擊手為柯瑞亞（Carlos Correa）、席格（Corey Seager）兩人也皆是193公分，而且都是首輪指名、明星賽球員、世界大賽冠軍。然而，今年18歲的豪斯還有可能繼續長高。

國民助理GM暨球探部主管Kris Kline告訴記者：「我想他也許還是可以守游擊，但如果他之後又長高，可能就必須去守三壘，他有機會獲得三壘金手套。」

豪斯因其打擊能力而成為首輪人選，他有機會成為未來的中間棒次，每年可以轟出30到40支全壘打，身為一位強打者，想要守游擊的豪斯還必須擁有機動性和速度，而他決定接受這個挑戰。豪斯說：「這就是我每天努力的目標，要在短期內超越其他人，我想證明我還是能擔任游擊手，因為那是最讓我感到舒適的位置，。」

目前國民隊上除了透納（Trea Turner）站穩先發游擊的位置，還有大聯盟30大國際自由球員Armando Cruz，以及去年第二輪選進的Sammy Infante都會是豪斯的對手。

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