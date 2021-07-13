晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 即時新聞

PLG》「男模」呂政儒來了！加盟新成軍的高雄鋼鐵人

2021/07/13 13:32

呂政儒加盟高雄鋼鐵人（高雄鋼鐵人提供）

〔記者吳孟儒／台北報導〕P. LEAGUE+新成軍的高雄鋼鐵人，特別用線上直播的方式宣告射手呂政儒加盟，希望他和PLG得分王洋將塔克聯手，用驚人得分能力率隊在首季打出佳績。

35歲的呂政儒在裕隆待了16年，身為球隊頭號看板球星，更寫下不少SBL紀錄，他也是籃壇的指標性球員，在宣布投身自由市場後，無疑成為各隊急欲網羅的對象。

射手呂政儒在SBL時期頻頻締造傲人三分球紀錄，包含首位「900顆三分球」，生涯迄今累計961記三分球，此外，他也是聯盟史上首位締造5000分成就的男人。

身手全面的呂政儒，曾獲得SBL年度MVP肯定，披裕隆戰袍時三度嚐到封王滋味，如今轉戰鋼鐵人展開籃球新篇章，他說：「確實是自己生涯蠻大的抉擇，自己是南部人，我很喜歡當地的氣候、人的熱情，跟家人討論後做出決定。很開心可以加入新的球隊，高雄鋼鐵人為南部籃球開創新紀元，希望可以在這裡有所發揮，回饋南部的鄉親們。」

鋼鐵人總經理鄭明元表示，呂政儒一直是球隊想延攬的一線球星，也是球團所需要的重要拼圖，從行銷層面來說，球隊將打造呂政儒為球隊看板球星，吸引更多粉絲來為球隊加油，球場上則將仰賴他高水準的球技以及領導能力，將他定位成球隊老大哥、領袖，來帶領年輕球員們成長。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。