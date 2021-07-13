PLG》「男模」呂政儒來了！加盟新成軍的高雄鋼鐵人

呂政儒加盟高雄鋼鐵人（高雄鋼鐵人提供）

〔記者吳孟儒／台北報導〕P. LEAGUE+新成軍的高雄鋼鐵人，特別用線上直播的方式宣告射手呂政儒加盟，希望他和PLG得分王洋將塔克聯手，用驚人得分能力率隊在首季打出佳績。

35歲的呂政儒在裕隆待了16年，身為球隊頭號看板球星，更寫下不少SBL紀錄，他也是籃壇的指標性球員，在宣布投身自由市場後，無疑成為各隊急欲網羅的對象。

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射手呂政儒在SBL時期頻頻締造傲人三分球紀錄，包含首位「900顆三分球」，生涯迄今累計961記三分球，此外，他也是聯盟史上首位締造5000分成就的男人。

身手全面的呂政儒，曾獲得SBL年度MVP肯定，披裕隆戰袍時三度嚐到封王滋味，如今轉戰鋼鐵人展開籃球新篇章，他說：「確實是自己生涯蠻大的抉擇，自己是南部人，我很喜歡當地的氣候、人的熱情，跟家人討論後做出決定。很開心可以加入新的球隊，高雄鋼鐵人為南部籃球開創新紀元，希望可以在這裡有所發揮，回饋南部的鄉親們。」

鋼鐵人總經理鄭明元表示，呂政儒一直是球隊想延攬的一線球星，也是球團所需要的重要拼圖，從行銷層面來說，球隊將打造呂政儒為球隊看板球星，吸引更多粉絲來為球隊加油，球場上則將仰賴他高水準的球技以及領導能力，將他定位成球隊老大哥、領袖，來帶領年輕球員們成長。

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