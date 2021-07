MLB》全壘打大賽衛冕成功 阿隆索霸氣喊：我是地表最強力打者！

大都會強打「北極熊」阿隆索完成全壘打大賽連霸壯舉。(美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕大都會強打「北極熊」阿隆索(Pete Alonso)在今日全壘打決賽中擊敗金鶯「抗癌鬥士」曼西尼(Trey Mancini),完成連霸壯舉,賽後他也霸氣喊道「我是地表最有力的打者!」

今年全壘打大賽在「打者天堂」洛磯主場庫爾斯球場舉行,誓言捍衛冠軍寶座的阿隆索在首輪就來勢洶洶,狂敲破紀錄的35轟,也沒有懸念晉級,次輪再以16轟比15轟擊退國民好手索托(Juan Soto),決賽曼西尼先敲出22轟,後攻的阿隆索時間還沒花完就敲出第23轟,甚至小白球還在飛行就已放下球棒,慶賀自己成功捍衛冠軍頭銜,再度高捧獎盃。

賽後阿隆索受訪時霸氣說:「我是一名強打者,而我認為我是這個地表上最強力的打者,能夠展示這一點,並且真正展現給球迷們,這對我來說是夢想成真。」阿隆索透露自己從小起,每年這個時候就會收看全壘打大賽,甚至超過就寢時間,他說:「就是為了看平常在例行賽看不到的壯舉。」

阿隆索繼續說:「能夠參賽是夢想成真,能夠完成「背靠背」連霸,這對我來說很特別,非常酷。」阿隆索也直言自己從來沒想過會輸。

"For me, I'm a power hitting, and I think I'm the best power hitter on the planet"



Pete Alonso talks about his love of participating in the Home Run Derby, and shouts out his parents for letting him stay up past his bedtime to watch the Derby as a kid pic.twitter.com/dHYeNUgjJF