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中職》棒球救回來的小孩！仁善教頭訴說樂天第4指名好手的故事

2021/07/13 14:16

鍾玉成。（中央社）

〔記者倪婉君／台北報導〕「他可以說是棒球救回來的小孩，從小父母都沒有在身邊。」當樂天桃猿昨天在中職選秀第4輪第2順位選中鍾玉成時，仁善少棒總教練紀順彬除了以子弟兵為榮，也有感於棒球改變了一個孩子的人生，他今天受訪就訴說這段靠棒球翻身的勵志故事。

今年中職有3名選手來自仁善少棒，除了外野手鍾玉成，還包括統一獅第2輪第4順位選中的捕手張翔，以及中信兄弟第7輪第3順位挑走的外野手黃鈞麟。紀順彬為他們能擠進職棒窄門開心，早上忙著去視察大溪三級棒球的新球場後，也因鍾玉成的阿嬤家就在球場附近，特地登門拜訪道賀。

「阿嬤真的很開心，她也是鍾玉成最要感謝的人。」紀順彬表示鍾玉成是小三升小四的暑假轉學到仁善，他也記得在9年前招生時去拜訪玉成阿嬤，希望玉成和表弟葉智華都能到球隊打球的情景，「我到阿嬤檳榔攤也是他們住的地方，看了真的很心酸。」

紀順彬表示，張翔和效力樂天桃猿的林承飛都是仁善出來的球員，「他們都是出身在很有愛的家庭，受到家人無微不至的照顧。」不像鍾玉成從小沒有父母在身邊，「剛開始到學校時，他的狀況比較多，也很皮，後來除了體育班導師花很多心思在他身上，他也因為迷上棒球，整個人有了目標，更變得上進。」

後來上了新明國中，紀順彬得知鍾玉成因為阿公過世陷入低潮，未能入選世界少棒聯盟（LLB）亞太區次青少棒錦標賽國手，「還好教練都沒有放棄他，帶他從低潮中走出來，更難能可貴的是，到大溪高中後他也告訴教練要靠棒球翻身，立志以職棒為目標。」

如今的鍾玉成不但要努力讓天堂的阿公看見，也要在職棒打出好成績給阿嬤看，仁善國小校長游淑珍對這份祖孫情相當感動，今天在仁善群組分享心情，「玉成來自隔代教養家庭，阿嬤從六個月帶大的，每天接送上下學，即使遠在花蓮、台南有球賽時，阿嬤也會開著小貨車，前往加油打氣，直到兩年前年老體衰生病住院。昨晚聽到孫子職棒指名，祖孫相擁喜極而泣，阿嬤的辛勞付出值得了！」

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