日職Live》吳念庭首打席平飛球出局 西武落後羅德

第二局：（羅德 7：0 西武）

2局下，栗山巧敲左外野飛球出局，吳念庭擊出右外野平飛球遭接殺。山川穗高選到保送上到一壘，愛斗敲中外野安打，西武獅攻佔一、二壘。金子侑司敲投手前滾地球遭刺殺，3出局。

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2局上，海克瓦利亞敲左外野安打，藤岡裕大犧牲觸擊，護送跑者上二壘，田村龍弘敲游擊方向滾地球出局，羅德二壘跑者上到三壘。荻野貴司、藤原恭大都獲保送，羅德攻佔滿壘。中村獎吾獲得保送，羅德擠回1分，羅德以3：0領先。馬丁擊出右外野滿貫砲，羅德以7：0領先。萊爾德敲三壘方向滾地球遭刺殺，3出局。

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第一局：（羅德 2：0 西武）

1局下，外崎修汰敲二壘方向滾地球遭刺殺，源田壯亮敲中外野飛球遭接殺，森友哉敲左外野安打，中村剛也敲中外野飛球遭接殺，3出局。

1局上，荻野貴司擊出左外野陽春砲，羅德以1：0領先。藤原恭大敲右外野飛球遭接殺，中村獎吾敲中外野飛球出局，馬丁獲保送，萊爾德敲右外野二壘安打，帶有1分打點，羅德以2：0領先。安田尚憲吞三振，3出局。

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賽前

〔體育中心／綜合報導〕西武獅今天在主場面對羅德，台灣好手吳念庭擔任先發三壘手、扛第六棒的位置。吳念庭本季出賽78場，交出6轟、38分打點，打擊率0.271表現。不過，截至賽前，吳念庭在7月份的打擊率只有0.194。

羅德先發為右投岩下大輝，他本季先發13場戰績7勝4敗防禦率3.01，被打擊率為0.211，近期處於先發三連勝狀態。

西武獅先發為右投松本航，今年出賽16場12場先發，戰績7勝3敗防禦率2.72。

西武獅先發打線：

1.外崎修汰 二壘手

2.源田壯亮 游擊手

3.森友哉 捕手

4.中村剛也 指定打擊

5.栗山巧 左外野手

6.吳念庭 三壘手

7.山川穗高 一壘手

8.愛斗 右外野手

9.金子侑司 中外野手

先發投手：松本航



羅德先發打線：

1.荻野貴司 左外野手

2.藤原恭大 中外野手

3.中村獎吾 二壘手

4.馬丁（Leonys Martín） 右外野手

5.萊爾德（Brandon Laird） 一壘手

6.安田尚憲 指定打擊

7.海克瓦利亞（Adeiny Hechavarria） 游擊手

8.藤岡裕大 三壘手

9.田村龍弘 捕手

先發投手：岩下大輝

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