東奧》到底怎麼了？ 美國男籃熱身賽2連敗、灰熊少主嚇傻

美國男籃今不敵澳洲，熱身賽苦吞2連敗。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕美國男籃即將準備出征東京奧運爭取4連霸，日前熱身賽首戰爆冷不敵奈及利亞，今天第2場對上澳洲又以83：91吞敗，昔日無敵的夢幻隊竟在熱身賽就苦吞2連敗，讓許多人跌破眼鏡，就連許多NBA球員都不敢置信，灰熊少主莫蘭特（Ja Morant）就在推特上大呼「到底怎麼了！」

自從1992年美國隊開始派出NBA球員出征國際賽以來，雖然也曾經吞過幾次敗仗，但過去在熱身賽基本上還是能全面碾壓，在今年熱身賽之前，29年來取得56戰就只吞過2敗，雖然先前他們出師不利首戰就輸給奈及利亞，不過許多人仍舊堅信美國隊能力挽狂瀾，知名球評柏金斯（Kendrick Perkins）今天賽前就曾發下豪語，直言美國隊這場應該能贏20分。

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而此役對上澳洲，美國男籃在半場結束的時候還握有9分領先，沒想到下半場澳洲去上演逆轉秀，最後關頭還打出一波11：1攻勢，美國男籃再度以輸球收場，灰熊後衛莫蘭特（Ja Morant）就在推特上寫道：「美國隊到底是怎麼回事？我今天沒看比賽。」而預言失敗、慘遭網友們洗板打臉的柏金斯，也只能無奈地發了一個面無表情的符號。

what's going on wit team usa wasn't watching — Ja Morant （@JaMorant） July 13, 2021

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