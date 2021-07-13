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MLB》恍神守備成笑柄的海盜一壘手 傳將轉戰韓職英雄隊

2021/07/13 15:42

海盜隊一壘手克雷格（左）。（資料照，今日美國）

〔記者林宥辰／綜合報導〕海盜隊一壘手克雷格（Will Craig）日前守備恍神，讓原本將被刺殺在一壘的小熊巴耶茲（Javier Baez）一溜煙上到二壘。該「忘記規則」的守備誤判，讓他成為笑柄。歷經兩度被指定讓渡，現傳出克雷格將轉戰韓職，預計和Kiwoom英雄隊簽約。

今年33場3A比賽，克雷格交出2成87打擊率、8轟和23打點，在大聯盟層級，他只守過一壘，但在小聯盟還守過三壘和右外野。

外媒指出，英雄隊對克雷格的上壘能力頗為看中，也提到很可能需要他支援外野，克雷格則說，近期有多花時間訓練外野守備，應能勝任。在工作證許可之後，克雷格預計就啟程赴韓，隔離14日之後就可向新東家報到。

5月底海盜對戰小熊，克雷格發生離譜誤判，小熊打者巴耶茲擊出滾地球，三壘手傳一壘時有些偏離，接到球的克雷格只須踩一壘，該半局即結束，但他試圖和捕手一同夾殺巴耶茲，最終造成重大失誤。當時克雷格隔日受訪時，說自己一瞬間失去理智，球脫手之後才恍然大悟。

韓職目前因疫情，預計延賽一個月，加上之後又有奧運停賽期，克雷格要展開旅韓新生涯，最快可能得等到下個月。

克雷格。（資料照，法新社）

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