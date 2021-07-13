晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 即時新聞

MLB》批大谷翔平不會講英文 美國知名球評道歉

2021/07/13 18:37

ESPN知名美球評史密斯（見圖）日前批評大聯盟當紅球星大谷翔平，得透過翻譯才能和媒體對話，會對推廣棒球造成不好的影響。（擷取自Stephen A.Smith推特）

〔即時新聞／綜合報導〕ESPN非裔知名美球評史密斯（Stephen A.Smith）日前批評大聯盟當紅球星大谷翔平，得透過翻譯才能和媒體對話，會對推廣棒球造成不好的影響，一番話引發爭議，甚至有人認為是一種歧視。今日史密斯在推特道歉，表示「我做了愚蠢的事情，真的很抱歉」。

史密斯日前在節目中表示，大聯盟目前頭號人物大谷翔平要透過英文翻譯才能溝通，會削弱與球迷的互動關係，他還說，應該是費城人隊強打哈波（Bryce Harper）、天使隊「鱒魚」楚奧特（Mike Trout）這樣的人才適合成為聯盟門面。

言論一出，立刻引發爭議，不只有球迷認為史密斯的發言是一種排外的歧視，其他球評、媒體人也跳出來批評史密斯「垃圾評論」。

對此，史密斯今日在推特道歉，表示他自己「搞砸了」。史密斯表示，他無意冒犯任何國家，尤其是亞裔國家，更無意冒犯大谷本人。史密斯說：「我身為一個非裔美國人，刻板印象對這個國家許多人造成的傷害，應該讓我進一步提高敏感度，而我因為我說的話搞砸了，完全是我咎由自取，大谷是所有運動中最閃亮的一顆星之一，他正在改變一切，我應該接受這一點，相反地，我搞砸了。」

史密斯更表示，但近年來，對於亞裔美國人的暴力、仇視行為頻頻發生，儘管他是無意的，但他的言論看起來麻木不仁、令人遺憾，他對此真心感到抱歉。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。