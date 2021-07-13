MLB》批大谷翔平不會講英文 美國知名球評道歉

ESPN知名美球評史密斯（見圖）日前批評大聯盟當紅球星大谷翔平，得透過翻譯才能和媒體對話，會對推廣棒球造成不好的影響。（擷取自Stephen A.Smith推特）

〔即時新聞／綜合報導〕ESPN非裔知名美球評史密斯（Stephen A.Smith）日前批評大聯盟當紅球星大谷翔平，得透過翻譯才能和媒體對話，會對推廣棒球造成不好的影響，一番話引發爭議，甚至有人認為是一種歧視。今日史密斯在推特道歉，表示「我做了愚蠢的事情，真的很抱歉」。

史密斯日前在節目中表示，大聯盟目前頭號人物大谷翔平要透過英文翻譯才能溝通，會削弱與球迷的互動關係，他還說，應該是費城人隊強打哈波（Bryce Harper）、天使隊「鱒魚」楚奧特（Mike Trout）這樣的人才適合成為聯盟門面。

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言論一出，立刻引發爭議，不只有球迷認為史密斯的發言是一種排外的歧視，其他球評、媒體人也跳出來批評史密斯「垃圾評論」。

對此，史密斯今日在推特道歉，表示他自己「搞砸了」。史密斯表示，他無意冒犯任何國家，尤其是亞裔國家，更無意冒犯大谷本人。史密斯說：「我身為一個非裔美國人，刻板印象對這個國家許多人造成的傷害，應該讓我進一步提高敏感度，而我因為我說的話搞砸了，完全是我咎由自取，大谷是所有運動中最閃亮的一顆星之一，他正在改變一切，我應該接受這一點，相反地，我搞砸了。」

史密斯更表示，但近年來，對於亞裔美國人的暴力、仇視行為頻頻發生，儘管他是無意的，但他的言論看起來麻木不仁、令人遺憾，他對此真心感到抱歉。

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