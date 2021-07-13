棒球》中職復賽首日 台南棒球場新LED大螢幕啟用

台南棒球場斥資1300萬元更換的新LED螢幕，在中職復賽首日啟用。（圖由台南市教育局提供）

〔記者劉婉君／台南報導〕中職32年例行賽因疫情停賽近2個月後，今天晚上將在斗六球場及台南球場採閉門開打方式復賽，台南市立棒球場全新的LED螢幕，也在今天啟用。

台南球場今天將由統一7-ELEVEn獅迎戰樂天桃猿，台南市長黃偉哲在上一季賽事統一獅奪下總冠軍時，曾承諾更換台南球場的LED大螢幕，也在復賽首日兌現，使用了17年的舊螢幕功成身退，新螢幕接棒登場。

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黃偉哲晚上將到台南球場見證新螢幕啟用，他表示，統一獅是台南在地的職棒球隊，市府作為統一獅地主隊的最強後盾，提供球迷更優質的觀賽環境，整合市府及民間資源，於停賽期間斥資1300萬元更新螢幕，除了長度增加近2倍外，解析度也全面提升，提供球迷更舒適的觀賽享受。另外，亞太國際棒球訓練中心也已於上個月完成2座成棒內野練習場，成棒主、副球場持續興建中。

台南市教育局表示，為了防疫，目前中職賽事以閉門方式進行，市府將派員在賽事期間，協助於場館周邊巡查，宣導民眾配合戴口罩、不群聚等防疫措施，同時也呼籲球迷，在疫情三級警戒期間，盡量待在自家透過即時轉播欣賞球賽，共同防疫。

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