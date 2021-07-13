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中職Live》林安可、林靖凱雙盜壘成功 統一率先開張

2021/07/13 19:15

第二局

二局下，李丞齡生涯一軍首打席擊出右外野方向飛球遭接殺，一出局。郭阜林四壞球保送，一壘有人。郭阜林到二壘遭阻殺，二出局。林子豪遭到三振，三出局。統一1：0桃猿。

二局上，陳俊秀四壞球保送，一壘有人。廖健富四壞球保送，一、二壘有人。朱育賢一壘方向滾地球，跑者遭封殺在二壘，一出局，一、三壘有人。郭嚴文一壘方向滾地球形成雙殺，三出局。桃猿0：1統一。

第一局

一局下，陳傑憲左外野方球遭接殺，一出局。林靖凱選到四壞保送，一壘有人。林靖凱盜二壘成功。蘇智傑選到四壞球保送，一、二壘有人。林安可一壘游擊方向滾地球，跑者遭封殺在二壘，一、三壘有人。林安可盜二壘成功、林靖凱盜本壘成功，統一1：0桃猿。林岱安游擊滾地球形成雙殺，三出局。

一局上，林立右外野方向飛球遭接殺，一出局。陳晨威遭三振，二出局。林泓育右外野方向飛球遭接殺，三出局。桃猿0：1統一。

賽前報導

〔體育中心／綜合報導〕今日中職復賽首戰樂天桃猿將移師台南作客統一獅，兩隊將上演「洋投對決」，桃猿由猛快掛帥對決獅隊的布雷克，猛快今年已先發4場戰績1勝0敗、防禦率4.03，此戰將是他中職生涯首次對上獅隊打線。獅隊復賽首日就推出本季相當有壓制力的布雷克，布雷克本季9場出賽都是先發，戰績6勝1敗、防禦率僅2.08，還曾投出一場完封勝。

兩隊先發打序

樂天桃猿

林立 RF
陳晨威 CF
林泓育 C
陳俊秀 1B
廖健富 DH
朱育賢 LF
郭嚴文 2B
梁家榮 3B
林承飛 SS

先發投手：猛快

統一獅

陳傑憲 CF
林靖凱 2B
蘇智傑 LF
林安可 RF
林岱安 C
李丞齡 DH
郭阜林 1B
林子豪 3B
林祖傑 SS

先發投手：布雷克

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