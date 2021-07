奧運》奈國將成本屆最大黑馬？ 擊退衛冕軍後再痛宰阿根廷

J.歐卡佛。(資料照,法新社)

〔體育中心/綜合報導〕奧運男籃熱身賽首戰,奈及利亞以3分差爆冷擊退衛冕美國隊後,今在第二戰又終場94:71的大比數輕取阿根廷,分別打敗世界排名第一的美國隊以及第四的阿根廷不僅令人跌破眼鏡,更表現出本屆奈及利亞國家隊的奪冠企圖。

開節,阿根廷展現威脅將比數形成拉鋸,首節打完更是19:17,有2分領先。不料次節奈及利亞力挽狂瀾,半場打完就拉出了10分差。易籃後更將差距拉到最高20分,戰力明顯壓制對手。拿下熱身賽2:0的領先。

此役奈及利亞在陣容上更加完整,上戰缺席的J.歐卡佛(Jahlil Okafor)今出戰就8投7中,並外帶7顆籃板,豪取全隊最高15分,而阿丘瓦(Precious Achiuwa)則得到12分、7籃板。奧柯吉(Josh Okogie)和梅圖(Chimezie Metu)也各有10分進帳。

雖然奈及利亞不像上一戰有狂砍20顆的三分球,但在各方面也表現可圈可點,全隊搶下22籃板,製造出14次助攻、5抄截。防守上更將阿根廷的投籃命中率限制在35.9%,而本身則有48.1%之高。

賽後,奈及利亞也在社群發文霸氣宣告:「打敗世界排名第一,打敗世界排名四。而這才是剛開始呢!」

下一戰奈及利亞將碰頭澳洲,阿根廷則要面對美國。

Beat the No. 1 team in the world.

Beat the No. 4 team in the world.



Just getting started. pic.twitter.com/duZqaItLoS