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中職》吉力吉撈．鞏冠成首輪唯一捕手 瑪家鄉鄉長讚：原住民之光

2021/07/13 20:06

吉力吉撈．鞏冠（中）回到瑪家鄉，與堂伯梁明輝（左）合影。（梁明輝提供）

〔記者陳彥廷／屏東報導〕中華職棒趕在下半季開打前進行季中選秀，排在第五順位的味全龍，首輪在前4隊都選投手的狀況下，以一支獨秀的姿態選了唯一的捕手「吉力吉撈．鞏冠」，來自屏東瑪家鄉的他，是鄉長梁明輝的親堂姪，他說，姪子從小就樂觀進取，還成為首位以排灣族名登錄美國大聯盟春訓及熱身賽的原民選手，堪稱台灣之光。

今天中華職棒下半季復賽，開打前味全龍於昨天的季中選秀以首輪第5順位欽點漢名朱立人的「吉力吉撈．鞏冠」，他在去年被大聯盟邀請春訓時，順勢將名字改回排灣族名，成為台灣第首位以族名登場的原住民選手，一度引來美國球迷熱議，外界相當看好以攻擊型捕手之姿有機會登上大聯盟，但因疫情爆發大聯盟延賽，黯然阻斷他的大聯盟夢想，當時他也專注返台投入中職選秀。

「捨不得啊！」瑪家鄉長梁明輝說，堂姪從小就謙卑有禮又孝順，不因為家境較為清寒而悲觀，反而笑容常掛臉上且樂觀積極、樂於助人，有天份又勤練的他，大學還沒畢業就被球探找去印地安人隊，但去年疫情，他考量當地環境，家人也不斷呼喚，他斷然中斷上大聯盟之路，事後回國受訪，雖然立定投入中職的志向，但仍一度對此掉下英雄淚，令親友相當不捨。

梁明輝指出，「吉力吉撈．鞏冠」的函意為「部落英勇的獵人」，他也不負姓名的函意，以捕手身分活躍並登上大聯盟春訓殿堂，他是家族之光，他總以自己身為原住民為榮，更是令人引以為傲的原住民之光，「吉力吉撈．鞏冠」在回台後隨味全龍隊訓練，他也與味全龍隊總教練葉君璋早已認識，感謝葉總以首輪選秀欽點，盼他和另一位職棒選手吳俊偉共同於中職為瑪家鄉打拼。

吉力吉撈．鞏冠（中）回到瑪家鄉，與堂伯梁明輝（左）合影。（記者陳彥廷攝）

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