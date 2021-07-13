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中職》成今年首位被指名的大學生 楊竣翔想向陳鏞基、陳傑憲挖寶

2021/07/13 22:01

楊竣翔。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕統一獅在今年中華職棒選秀會中，第四輪選進來自臺東大學的楊竣翔，成為今年在選秀會上首位被球團指名的大學生，楊竣翔表示驚喜外，同時也很感謝球團對他的青睞。

「結果出來的當下很驚喜！原本設定自己可能在第五、六輪才有機會，所以在第四輪被統一獅指名時很開心，爸媽還有阿嬤都也擁抱我表示恭喜，很感謝球團對我的青睞。」楊竣翔表示。
 
去年統一獅造訪東部移地訓練時，楊竣翔有幸與獅隊進行友誼賽，「當時和統一獅比賽，也沒想過有一天能加入。」他認為，統一獅「開心打球」的球風和臺東大學類似，相信自己加入後能很快融入球隊之中。

在獅隊陣中，楊竣翔最欣賞同樣是內野手的陳鏞基以及「四爺」陳傑憲，「鏞基學長在內野的守備位置上都能夠勝任，未來希望能夠跟鏞基學長一樣，成為一名讓球隊安心的內野手，打擊方面則非常欣賞陳傑憲學長，他的打擊非常穩定，就算遇到低潮也能夠很快地調整狀態，是我的目標。」
 
楊竣翔接下來預計先加入U23世界盃中華培訓隊，努力拚進正選名單，過往沒有國手經歷的他，希望能夠透過國際賽事磨練自己、累積攻守兩端的實力與信心，期許未來投入職棒能更快進入狀況、替球隊做出貢獻，並且努力完成教練團的安排與期待。

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