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中職》復賽首日悍將守備「亂成一鍋粥」 網笑：棒球真的回來了

2021/07/14 07:55

〔體育中心／綜合報導〕中職睽違56天終於復賽，不僅有強投豪打，熟悉的「煮粥」守備也再度出現，昨日悍將與味全的比賽，悍將第四局在守備上出現的一團混亂，讓網友直言，棒球真的回來了。

富邦悍將昨役前半段，受制於王維中6局好投的壓制下，一直都落後給味全龍隊，還在四局上半出現要命的守備失誤，讓球隊一口氣丟掉3分。

4上，味全赫雷拉與黃柏豪相繼敲安進佔得點圈，接著蔣少宏使用犧牲觸擊，羅力接球後直傳三壘，但三壘手辛元旭無法接到，失誤記在投手身上，二壘跑者率先回來得到1分，接著林旺衛選到保送擠成滿壘，後續林孝程擊出內野滾地球，但想不到一壘手范國宸在內野防守圈縮小的情況下，竟超級大暴傳，球直接飛過捕手頭頂，直接讓2名味全龍跑者回來得分，讓味全不靠安打，就直接在該局打下3分大局。

如此歡樂的守備也讓網友揶揄，可以理解為什麼悍將會在選秀日二、三輪挑選高中潛力內野手了、「策略100%正確」、「跟朱鴻森這麼像」、「熟悉的中職回來了」、「熟悉的煮粥最對味」。

不過犯大錯的范國宸，在球隊8下的7分大局當中，於滿壘時貢獻追平比數的安打，也幫助球隊大逆轉以9：5贏球逆轉味全龍，奪下復賽後的第一場勝利。

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