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MLB》7局雙重賽、突破僵局制不沿用？ 主席談未來規則可能性

2021/07/14 08:41

大聯盟主席曼佛瑞今日出席明星賽。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟近兩年因受疫情衝擊，規則上做出些微改變，而聯盟主席曼佛瑞（Rob Manfred）在今日表示，「7局雙重賽」和「突破僵局制」不太可能永久保留，當一切回歸到正軌後，將可能會取消。

為因應疫情所帶來的衝擊，大聯盟設立「7局雙重賽」和「突破僵局制」以縮短比賽時間及減少球員負擔，不過聯盟主席曼佛瑞在今日表示這2項規則在以後可能會取消，他說：「這是一個與疫情相關所做出的變化，我認為7局雙重賽不會成為我們未來比賽的一部分。」

曼佛瑞也補充，進入延長賽後每局在二壘有1名跑者的「突破僵局制」，也是為因應疫情衝擊所設立的規則，因此若一切恢復到正常狀態，這項規則也可能將會取消。曼佛瑞表示隨著疫苗的推出，並且球場也將恢復到100%的觀眾人數，屆時這2項規則將不再有繼續實施的必要。

另外曼佛瑞也在今日提到自己將會繼續探索限制移防布陣的可能性，他強調「這並不是改變，而是一種恢復。」表示將會與球員工會進行對話。

大聯盟和球員工會同意在2020年縮水賽季採用「7局雙重賽」和「突破僵局制」，以減輕受疫情影響而延後、重新安排比賽的負擔，並且也為選手們恢復帶來效果，今年季前雙方再次同意2021賽季繼續沿用這2項規則。

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