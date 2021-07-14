NBA》老鷹長人季後賽打回身價！ 4隊有望開頂薪肥約搶人

柯林斯。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕老鷹大前鋒柯林斯（John Collins）在季後賽表現優異，同時也提高了他的身價，本季有望成為受限自由球員的他，受到多支球隊的青睞，有可能會開出一張接近頂薪合約來搶人。

柯林斯在首度打進季後賽的表現就相當亮眼，18場出賽，平均可以拿下13.9分、8.7籃板，三分線上命中率為35.7%，攜手T.楊恩（Trae Young），幫助球隊殺進東部決賽才不敵公鹿。

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如此表現，也讓開季表現略顯掙扎的柯林斯身價上漲，根據《The Athletic》記者查拉尼亞（Shams Charania）透露，獨行俠、熱火、馬刺以及灰狼是目前4支對柯林斯展現興趣的球隊，他們相信柯林斯會在今夏成為受限自由球員。

老鷹方面，老闆雷斯勒（Tony Ressler）曾在本季前透露，希望球隊能夠跟柯林斯達成一個「公平的協議」，但若雙方未能達成協議，老鷹有可能會選擇讓柯林斯成為非受限自由球員，屆時若希望拿下他的球隊開出過高的報價，老鷹有機會無法跟進合約並放他走人。

柯林斯在今年賽季，累積63場出賽，平均可以繳出17.6分、7.4籃板與1.2助攻的成績，他的三分命中率也有39.9%的好水準，是現代節奏快速的聯盟相當需要的活動型長人，有辦法在小球陣容擔任中鋒的角色。

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