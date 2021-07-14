MLB明星賽》小葛雷諾刷新52年紀錄！ 成史上第三對開轟父子檔

小葛雷諾開轟。（USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕名人堂球星葛雷諾（Vladimir Guerrero）的兒子小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）在今年入選了大聯盟明星賽，且在比賽中開轟，成為大聯盟史上第三對都曾在明星賽開轟的父子檔。

小葛雷諾在今天先發打第二棒一壘手，於第二打席砲轟釀酒人先發巴恩斯（Corbin Burnes），該球的擊球初速高達110.2英哩，預測飛行距離來到468英呎，是一發超大號的陽春彈。

請繼續往下閱讀...

小葛雷諾成為自1969年紅人傳奇班區（Johnny Bench）後，在明星賽開轟的最年輕球員，當時班區在21歲又228天的年紀開轟，而小葛雷諾目前為22歲又119天。

除此之外，小葛雷諾與葛雷諾，也是史上第三對在明星賽都開轟過的父子黨，前兩對分別是老邦茲（Bobby Bonds）與邦茲（Barry Bonds），以及葛瑞菲（Ken Griffey）與小葛瑞菲（Ken Griffey Jr.）。

小葛雷諾在受訪時談到，自己在小時候，他很喜歡跟著父親參加每場明星賽（葛雷諾生涯9度入選明星賽）「現在開始，輪到他做為粉絲陪我參加了，因為輪到我參加明星賽。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法