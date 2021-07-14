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MLB明星賽》薛哲險遭111英哩強襲球擊中 小葛雷諾抱緊處理（影音）

2021/07/14 10:40

小葛雷諾上前給薛哲一個擁抱，並向他道歉。（歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕國聯塞揚投手薛哲（Max Scherzer）今明星賽面對藍鳥小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.​）時，差點被小葛雷諾的打出的111英哩強襲球擊中，後續兩人也出現相當有趣的互動。

薛哲在首局解決掉大谷後與小葛雷諾對決，在2好1壞後被擊出一支擊球初速高達111英哩的強襲球，好在薛哲及時閃躲沒被擊中，二壘手佛雷瑟（Adam Frazier）接球後傳向一壘完成刺殺。小葛雷諾返回休息室的途中，走向薛哲給他一個擁抱，並向他道歉。

薛哲在明星賽前的兩場例行賽都被小葛雷諾敲出超過410英尺遠的全壘打，今日他擔任國聯隊的先發投手，第一局連續解決了大谷翔平、小葛雷諾以及柏格茲（Xander Bogaerts）。

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