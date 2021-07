MLB明星賽》薛哲險遭111英哩強襲球擊中 小葛雷諾抱緊處理（影音）

小葛雷諾上前給薛哲一個擁抱,並向他道歉。(歐新社)

〔體育中心/綜合報導〕國聯塞揚投手薛哲(Max Scherzer)今明星賽面對藍鳥小葛雷諾(Vladimir Guerrero Jr.​)時,差點被小葛雷諾的打出的111英哩強襲球擊中,後續兩人也出現相當有趣的互動。

薛哲在首局解決掉大谷後與小葛雷諾對決,在2好1壞後被擊出一支擊球初速高達111英哩的強襲球,好在薛哲及時閃躲沒被擊中,二壘手佛雷瑟(Adam Frazier)接球後傳向一壘完成刺殺。小葛雷諾返回休息室的途中,走向薛哲給他一個擁抱,並向他道歉。

Vlad Guerrero Jr. almost takes Max Scherzer’s head off and then apologizes pic.twitter.com/oTv06MiY5o