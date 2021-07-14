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MLB》以為大谷只會對他丟直球 小塔提斯：你可以投100英哩耶！

2021/07/14 10:50

大谷翔平與小塔提斯。（法新社、美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕教士隊年輕明星小塔提斯（Fernando Tatis Jr.），今天在明星賽與大谷翔平對決，他在被解決後打趣說道，他以為大谷應該只會對他投直球。

小塔提斯是大谷翔平今天第一個面對的打者，花了5球讓小塔提斯擊出飛球出局，共投了2球速球，2球滑球與1顆指叉球，第三球大谷翔平還讓小塔提斯揮了個大空棒。首局大谷翔平3上3下，最快球速來到100.2英哩。

小塔提斯在受訪時談起該打席的感想：「他對我丟了全部的球種，我以為他只會對我丟直球，拜託，你可以丟100英哩耶，他這次（解決我）只是運氣好。」兩人在對決前也相視而笑，場面相當有趣。

大谷翔平不僅是史上第一個以投手與野手身份入選明星賽的球員，同時大聯盟還位他更改規則，讓他以「投手」與「指定打擊」的身分先發上陣，他也成為自1995年的野茂英雄後，第二個在明星賽先發的日本球員。

小塔提斯。（USA TODAY Sports）

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