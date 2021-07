MLB》以為大谷只會對他丟直球 小塔提斯：你可以投100英哩耶！

大谷翔平與小塔提斯。(法新社、美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕教士隊年輕明星小塔提斯(Fernando Tatis Jr.),今天在明星賽與大谷翔平對決,他在被解決後打趣說道,他以為大谷應該只會對他投直球。

小塔提斯是大谷翔平今天第一個面對的打者,花了5球讓小塔提斯擊出飛球出局,共投了2球速球,2球滑球與1顆指叉球,第三球大谷翔平還讓小塔提斯揮了個大空棒。首局大谷翔平3上3下,最快球速來到100.2英哩。

小塔提斯在受訪時談起該打席的感想:「他對我丟了全部的球種,我以為他只會對我丟直球,拜託,你可以丟100英哩耶,他這次(解決我)只是運氣好。」兩人在對決前也相視而笑,場面相當有趣。

This moment between Shohei Ohtani and Fernando Tatis Jr. before facing off against each other is everything! #padres #AllStarGame pic.twitter.com/BdbIJjKzfP