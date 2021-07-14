MLB明星賽》像睡衣？球衣實體亮相 網友仍不買帳批：失去各隊特色

明星賽球衣引熱議。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕2021大聯盟明星賽於今日洛磯主場庫爾斯球場（Coors Field）展開，明星球員在場上的球技、互動自然是球迷所討論的焦點，然而球員身上所穿著的「球衣」也引起熱議。

大聯盟官方在上月底釋出明星賽球衣照片，當時就有不少球迷不滿並砲轟「相當糟糕」，甚至不乏「不敢相信有人領了薪水去設計出這些糟糕的衣服」的犀利評論，然而今日球員穿上「球衣實體」又再度引起討論，許多人認為還是回歸過去球員穿著各自母隊球衣較為合適。

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釀酒人投手B.安德森（Brett Anderson）也忍不住在個人推特批評寫道：「大聯盟應該要讓球員穿自己的球衣，而不是穿這些慢速壘球球衣。」

關於明星賽球衣設計，許多球迷認為失去「原味」，球衣上並沒有各隊特有的圖案標誌、條紋等等，不過沒有母隊全名、改採三個字母縮寫的設計則被認為是最大敗筆，另外球衣和球褲的顏色搭配也被批評太過單調、平淡無奇，被網友認為像是連身衣、睡衣。

根據《theScore》及《SportsLogos.Net》先前的報導，本屆明星賽採用一致球衣的做法和過去90年來不同，通常明星賽特別版球衣會在熱身練習日或者全壘打大賽中穿著，而明星賽主賽則以特別版帽子和各母隊球衣的方式做搭配。

明星賽球衣引熱議。（美聯社）

明星賽球衣引熱議。（USA TODAY Sports）

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