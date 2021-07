MiLB》劉致榮受震撼教育 僅投3局、挨1轟失5分退場（影音）

劉致榮在低階1A第二場先發表現不佳。(圖片取自推特)

〔體育中心/綜合報導〕效力紅襪1A的台灣好手劉致榮,今天迎來小聯盟低階1A第二場先發,面對太空人,單場被打6安,失掉5分退場,賽後防禦率暴增到5.63。

劉致榮在上場先發面對金鶯表現優異,主投5局無失分,但今天在首局就遭遇亂流,一開始先投2個保送後,就被Luke Berryhill敲出3分砲,接著馬上又被打出二壘安打,隨後才回穩解決後續三人完成首局投球。

Luke Berryhill has got the hot bat for the @WoodpeckersNC.



The #Astros prospect has four homers in the past three games, two in tonight's career-high six-RBI showing. pic.twitter.com/g26Fb2xW9Z