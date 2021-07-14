MiLB》劉致榮受震撼教育 僅投3局、挨1轟失5分退場（影音）

劉致榮在低階1A第二場先發表現不佳。（圖片取自推特）

〔體育中心／綜合報導〕效力紅襪1A的台灣好手劉致榮，今天迎來小聯盟低階1A第二場先發，面對太空人，單場被打6安，失掉5分退場，賽後防禦率暴增到5.63。

劉致榮在上場先發面對金鶯表現優異，主投5局無失分，但今天在首局就遭遇亂流，一開始先投2個保送後，就被Luke Berryhill敲出3分砲，接著馬上又被打出二壘安打，隨後才回穩解決後續三人完成首局投球。

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Luke Berryhill has got the hot bat for the @WoodpeckersNC.



The #Astros prospect has four homers in the past three games, two in tonight's career-high six-RBI showing. pic.twitter.com/g26Fb2xW9Z — Minor League Baseball （@MiLB） July 14, 2021

第二局劉致榮雖然投出一次的觸身球與一次四壞保送，但在1出局，二、三壘有跑者時連續飆出2次三振化解危機，該局3個出局數都是三振，第三局劉致榮在1出局後，被連敲4安再失2分，投完三局就退場休息，當時球隊以5：0落後。

總計劉致榮今天用67顆球，其中有41顆是好球，3局被打6支安打含一轟，投出4次三振與3次保送，還有一次觸身保送，失掉5分全部都是自責分，防禦率上升到5.63。

紅襪在劉致榮退場後，全隊於3下開始灌進16分讓他逃敗，終場以16：8擊敗太空人拿下比賽。

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