奧運》進入死亡之組！ 「黃金男雙」李洋／王齊麟努力拚對手

「黃金男雙」李洋／王齊麟與教練陳宏麟。（國訓中心提供）

〔記者林岳甫／綜合報導〕台灣「黃金男雙」李洋／王齊麟即將出征東京奧運，今參加國訓中心的線上媒體日，只是兩人在東京奧運羽球男子雙打籤很硬，他們將以挑戰者之姿站上五環殿堂，全力去衝擊對手。

李洋／王齊麟在今年泰國兩場公開賽、一場年終總決賽以15連勝，狂掃3座冠軍，被外界視為奪牌的熱門。

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麟洋配東奧男子羽球雙打小組賽進A組，3場都是硬仗，對手分別為世界排名第1印尼組合吉德翁（Marcus Fernaldi Gideon）／蘇卡穆約（Kevin Sanjaya Sukamuljo），及世界排名第10印度蘭基雷迪（Satwiksairaj Rankireddy）／謝提（Chirag Shetty）、英格蘭萊恩（Ben Lane）／范迪（Sean Vendy）。

「黃金男雙」李洋／王齊麟。（國訓中心提供）

教練陳宏麟透露，分組屬死亡之組，李洋、王齊麟需要更有耐心面對3組對手，目標還是擺在小組賽出線晉級8強。至於台灣男雙過去最佳成績在2012年倫敦奧運方介民／李勝木，因此麟洋配將以先追平目標為主。

李洋、王齊麟一致認為3組對手實力都不差，屆時3場鐵定都是硬仗，思想較成熟的李洋認為，每場比賽就是做好該有的準備，並且全力以赴絕不後悔，目標先擺在小組賽出線。

羽球男雙教練陳宏麟。（國訓中心提供）

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