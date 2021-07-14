NBA》勇士要組浪花三兄弟？ 將與七六人搶里拉德

美媒爆料勇士和七六人都有意追求里拉德。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕拓荒者連兩年季後賽在首輪止步，當家一哥里拉德（Damian Lillard）萌生離隊的念頭，據美媒報導指出勇士和七六人將展開爭奪戰。

《The Athletic》記者Anthony Slater報導指出，勇士內部已經就里拉德交易案進行討論，並已向拓荒者接觸過，而他推測勇士如果要換來里拉德的話，交易包裹可能會有2020年選秀榜眼威斯曼（James Wiseman），再加上今年的第7和第14順位選秀權，或是威金斯（Andrew Wiggins）加上未來選秀權。

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除了勇士有意追逐里拉德外，七六人也虎視眈眈，《NBC Sports》記者赫曼（Adam Hermann）指出，七六人高層有意網羅里拉德，希望能為恩比德（Joel Embiid）找來更適合的搭檔，衝擊總冠軍賽金盃，不再止步於季後賽第2輪，但七六人每次網羅超級球星都棋差一著，與詹詹姆斯（LeBron James）、哈登（James Harden）等人擦身而過，如今也害怕憾事再度發生，被勇士搶走。

七六人最有可能會提出的交易包裹，會以B.西蒙斯（Ben Simmons）為首，再加上兩名年輕小將塞布林（​Matisse Thybulle）和馬克西（Tyrese Maxey），以及選秀籤。

30歲的里拉德正值巔峰，本季場均轟下28.8分、7.5助攻，且有35場比賽得分飆破30分大關，生涯又無嚴重傷勢，是各隊覬覦的目標，美媒日前曾報導，至少有5支球隊對他有興趣。

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