MLB明星賽》眾星雲集大谷好緊張 美媒吐槽反而自己最受歡迎

大谷翔平擁有超高人氣。（USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟當紅炸子雞大谷翔平，不只在球迷之間擁有超高人氣，獲得熱烈歡迎，在球員間也魅力無法擋，雖然大谷表示眾星雲集的明星賽讓他有些緊張，但遭美媒爆料反而是他受歡迎，紛紛被要簽名。

「二刀流」好手大谷翔平今日在明星賽擔任美聯先發投手與開路先鋒，成為史上第一人，他除了投出1局三上三下無失分的表現，另外還飆出100.2英里（約161.3公里）火球，不過打擊方面可惜未有建樹，兩打席無安打。首次參加明星賽的大鼓翔平說：「我認為我的職業生涯到目前為止，這是最棒的經驗，最難忘的經歷。」

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在聯盟颳起「大谷旋風」的大谷翔平，在明星賽舉辦第洛磯主場也受到球迷們的熱烈歡迎，大谷翔平說：「我只有感激，感謝我得到的所有歡呼和支持。」

眾星雲集的明星賽也聚集了大谷的偶像，其中包括傳奇球星小葛瑞菲（Ken Griffey Jr.），大谷透露起先感到有些緊張，他說：「在和他們交談前，他們有點可怕，但一旦開始對話後，大家人都很好，和大家見面很開心。」

雖然大谷表示有些緊張，但《USA Today》報導吐槽，透露反而大家見到大谷才欣喜若狂，相當受歡迎，雙城隊39歲指定打擊克魯茲（Nelson Cruz）甚至透露說：「我們都在跟他要簽名，我自己就要到兩張簽名照。」

根據報導指出，目前大谷翔平的明星賽釘鞋、手部和腳部護具也已經收進名人堂棒球博物館。

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