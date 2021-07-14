MLB明星賽》從花卷東走向世界 大谷與菊池開心拿高中球衣合照

岩手の高校野球からMLB オールスター・ゲームへ!



From a high school in Iwate to the MLB All-Star Game! pic.twitter.com/HY7IDkacJb — Los Angeles Angels （@Angels） July 14, 2021

〔體育中心／綜合報導〕高中畢業於日本花卷東高校的大谷翔平和菊池雄星，今年雙雙入選明星賽為校爭光，今天明星賽更拿著簽名的高中球衣合影留念。

菊池雄星比大谷翔平年長3歲，從以前就是大谷的偶像及嚮往的目標，大谷因而選擇就讀日本岩手縣花卷東高等學校，成為菊池的學弟；之後在日職和大聯盟舞台各有成就，且多次交手，被譽為花卷東史上最強投打對決。

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兩人本季都繳出亮眼表現，雙雙入選明星賽，大谷翔平在明星賽投打二刀流，也成為史上第1位以二刀流身分，先發打一棒還拿下勝投的球員，而菊池雄星因身體不適所以沒有出賽，兩人在明星賽相聚且互相寒暄，大谷翔平還拿出花卷東高中球衣與學長合照，上面除了大谷和菊池的簽名外，還寫上「從花卷東走向世界」、「明星賽」等字樣。

菊池雄星受訪時表示，儘管自己的身體還沒有恢復到最佳，但這兩天明星賽看得很開心，他和大谷在日職時期也曾一起入選進明星賽，真的很久沒見面了，學弟好像又成長了許多，「想探聽一些東西，但他都不告訴我，直說不知道。」菊池雄星說道。

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