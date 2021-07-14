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MLB明星賽》「他讓整座球場陷入瘋狂」 大谷再創史上唯一紀錄

2021/07/14 14:39

大谷翔平。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕大谷翔平本季以二刀流身分破紀錄入選明星賽，更成為史上第一個用「指定打擊」與「先發投手」兩個位置參賽的球員，《洛杉磯時報》哈里斯（Jack Harris）更撰文詳述今日現場盛況，直言上半季的大谷翔平，已經是棒球界最具吸引力的人。

哈里斯回顧了今年明星賽開始前，球迷在各家球星被介紹進場的反應，洛磯迷對於自家入選的球星史托利（Trevor Story），以及前「山神」艾倫納多（Nolan Arenado）都給予熱烈掌聲，同時也不吝送給國、美聯兩支「邪惡帝國」洋基與道奇的球員噓聲。

但唯獨有一位球員，他的名字在被司儀叫到時，讓全場4萬9184名球迷都沸騰了起來。「FOX播報員巴克（Joe Buck）：『第一棒，指定打擊，以及先發投手：大谷翔平！』隨著大谷翔平這位二刀流球星的影像出現在大螢幕上，整座球場的人都陷入瘋狂。」

哈里斯認為，如果有人現在還繼續質疑大谷翔平的名氣以及影響力，這個全明星週的祭典又再次給了他們閉嘴休息的理由。哈里斯在文中寫道：「過去這半個賽季，大谷翔平成為了棒球界中最具吸引力的人之一。而這週，他自然而然地扮演這個這角色，冷靜且自信地說著正確的話，做正確的事情。」

大谷翔平飆出破紀錄的100.2英哩火球。（法新社）

大谷翔平在比賽中也展現出他的特色，主投一局3上3下，飆破明星賽先發投手最快的100.2英哩火球，打擊區上雖然沒有貢獻，但也他成為史上第四位明星賽先發且打2個打席的球員。同時大谷翔平也成為自1901年（現代棒球年代）以來，史上第一個在任何一場比賽（包含例行賽，季後賽與明星賽），擔任先發投手，同時打第一棒，且拿下勝利的球員。

賽後大谷翔平提到，今天是他最難忘的一個時刻，「很明顯地，我還沒打過季後賽或者世界大賽，若我之後做到了，那麼到時候可能會超越明星賽這一刻。」

談起近期自己在美國掀起的「大谷狂熱」，大谷翔平說道：「我對此感到很高興，但如果有更多人能夠看棒球的話我會更高興，而且對這項運動有幫助。」最後大谷也提到，參加明星賽，有趣的事情絕對比緊張要來得多，「單純感謝所有為我加油且支持我的人。」

大谷翔平。（美聯社）

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