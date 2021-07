沃許。(資料照,法新社)

〔體育中心/綜合報導〕今大聯盟明星賽,美聯隊派出天使一壘手沃許(Jared Walsh)鎮守左外野,八局下半美聯領先3分,兩人出局滿壘時,沃許以美技沒收小熊「老大」布萊恩(Kris Bryant)的安打,形成最後一個出局數,終場美聯以5比3拿下明星賽8連勝。

JARED WALSH!!



The @Angels All-Star comes up clutch in the 8th to make this catch with the bases loaded! pic.twitter.com/EAQABsRXm8