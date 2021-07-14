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韓職》「史上最離譜失誤」一壘手加盟 英雄教頭幽默喊話

2021/07/14 16:32

克雷格（左）今年5月發生離譜失誤。（資料照，今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕海盜一壘手克雷格（Will Craig）日前發生離譜失誤，隨即被球隊下放，昨傳出與韓國職棒培證英雄隊簽約的消息，英雄隊總教練今受訪開玩笑表示：「希望這種事不要在我們球隊發生。」

克雷格是2016年海盜以首輪選進的好手，去年初登大聯盟，今年5月在面對小熊的比賽，只要踩一壘就能刺殺打者的滾地球，他卻選擇觸殺，讓當時二壘上跑者趁機跑回本壘得分，遭批是「史上最離譜失誤」。

海盜在隔月就將克雷格下放3A，今年33場3A比賽，繳出2成87打擊率、8轟和23打點的成績，他最後決定轉往海外謀生，昨與英雄隊簽約，根據韓媒透露，年薪為37.1萬美元。

英雄隊總教練洪源基今在受訪時表示，對於克雷格抱持著很高的期待，「特別是他的長打以及敲進打點的能力。我們的球探也對於他的敬業態度以及對棒球的熱情有很好的評價。」

外界對於克雷格的唯一印象可能都留在上述那次守備失誤，對此洪源基也提到，因為當時是很熱門的話題，因此也看過了那個影片，「當時我還覺得，『原來大聯盟也會發生這種荒唐的事啊』。棒球比賽本來就是有各種可能，」洪源基最後半開玩笑向新外援喊話：「加盟之後不要再做出這種事就好了。」

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