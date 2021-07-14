中職》大溪高中隊史首批球員登職棒殿堂 鍾玉成談當年選校關鍵

鍾玉成。（中央社）

〔記者林宥辰／台北報導〕桃園大溪高中自2018年重組後，近幾年各項盃賽屢創佳績，陣中不少好手也吸引球探目光，今年隊史一口氣出了鍾玉成、黃鈞麟兩位職棒新生，鍾玉成是樂天桃猿第4輪指名、黃鈞麟則是中信兄弟第7輪指名。

鍾玉成說，選秀當天他和同學黃鈞麟一起看轉播，兩人先後被選到都很開心：「一開始很緊張，自己被叫到時候很開心，也比預期早，後來鈞麟也選上，我們兩個抱在一起跳起來。」

請繼續往下閱讀...

鍾玉成國小時期在仁善少棒就是打擊獎常客，國中也就讀名校桃園新明，升高中時決定跟著教練鄭錦繁，投入新組軍的大溪高中。在全無學長的狀況下，鍾玉成高一就站穩主力，即便桃園地區內選拔賽總是競爭激烈，仍在高三吸引到球探目光。

鍾玉成說：「一定有比別人更辛苦的地方，但就從中學習，慢慢帶領學弟、幫助教練，一起把球隊帶起來。雖然選到代表隊的機會比較少，但還是想拚，也是在高二打木聯的時候，教練建議我可以把職棒當作目標。」

大溪高中總教練鄭錦繁說，鍾玉成和黃鈞麟的共同點是腳程：「他們倆的速度都不錯，臂力跟判斷力也有一定水準。玉成是基層時期就有天分、鈞麟則是高三時打擊爆發開竅。」

深耕大溪數年，如今有了職棒子弟兵，鄭錦繁說：「還是要感謝桃園市府、校長，還有張滄彬老師。當初就是張老師希望留住在地球員、不只有平鎮高中的選項，大溪的成立，張老師也是幕後推手。也要謝謝玉成跟鈞麟，他們讓學弟看到，未來有個目標在，我們其他畢業生也有考到北市大等大專學校，未來發展都是很不錯的。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法