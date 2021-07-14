網球》慘！東奧星光黯淡 疫情限制眾大咖退賽潮不斷

瑞士天王費德爾宣告因膝傷退出東奧。（資料照，法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2020東京奧運已因武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）肆虐順延至今年夏天，距離7月23日開幕，只剩倒數9天，疫情限制加上逼近美網大滿貫，導致網壇眾大咖退賽潮不斷，本屆星光格外黯淡。

坐擁20座大滿貫男單冠軍的瑞士老將費德爾（Roger Federer）宣告因膝傷退出東奧後，「英國一姐」孔塔（Johanna Konta）也透露自己確診，不得不放棄出擊。現年30歲的孔塔，先前溫布頓錦標賽前夕，就因團隊有人染疫無緣參與，不幸的是，她在隔離期間檢測也證實呈陽性，只能繼續休養調整，透過電視轉播為同胞加油打氣，「這對我來說，確實是令人心碎又殘酷的打擊，因為代表英國參與2016年里約奧運，是我生涯迄今最珍貴的回憶。」

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目前球星退賽名單，還有西班牙「蠻牛」納達爾（Rafa Nadal）、奧地利提姆（Dominic Thiem）、瑞士瓦林卡（Stan Wawrinka）、加拿大安德里斯庫（Bianca Andreescu）、沙波瓦洛夫（Denis Shapovalov）、美國小威廉絲（Serena Williams ）、羅馬尼亞哈勒普（Simona Halep）、澳洲基里奧斯（Nick Kyrgios）等。至於甫於溫網男單三連霸、笑納生涯第20座大滿貫金盃的塞爾維亞世界球王喬科維奇（Novak Djokovic），屆時是否參賽也尚未定案。

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