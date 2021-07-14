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MLB》累了嗎？大谷翔平坐冰箱上疑惑「打不開」 網笑：天然呆

2021/07/14 18:38

大谷打擊完成後，坐在冰箱上又想打開冰箱取運動飲料喝。（擷取自推特）

〔即時新聞／綜合報導〕大聯盟洛杉磯天使隊「二刀流」大谷翔平在本次全壘打大賽首輪就遭淘汰，賽中也發生令人印象深刻的有趣小插曲。當大谷翔平打擊完成後，一屁股坐在冰箱，卻還想打開冰箱取飲料喝，多次嘗試失敗只得放棄。影片傳出後，不少網友笑稱「原來還有天然呆屬性」。

大谷翔平本季在明星賽前轟出全聯盟最多的全壘打，可惜在全壘打大賽中表現不如預期，第一輪就不敵國民隊強打索托（Juan Soto），遭到淘汰，不過，賽中也發生有趣的一幕，讓球迷印象深刻。當大谷打擊完成後，坐在冰箱上又想打開冰箱取運動飲料喝，多次嘗試失敗後，大谷嘴巴念念有詞，顯得有些疑惑。

畫面曝光後，立刻在國外社群網站瘋傳，網友紛紛表示「太可愛」、「開特力（運動飲料名）是他的剋星！」、「每個英雄都有一個剋星」、「找到大谷的剋星了」、「終於有他不會做的事了！」、「開特力令大谷失望了」、「第一輪後他筋疲力盡了，忘了自己沒站起來」、「除了二刀流，原來還有天然呆的屬性」。

不過也有網友指出，他家裡也有類似的冰箱，其實冰箱有兩個開口，一邊讓人坐下，一邊可以打開拿東西，不過大谷可能太累坐錯邊，所以才會打不開。

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