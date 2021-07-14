日職Live》吳念庭先發第六棒守三壘 碰上羅德左投小島和哉

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賽前

〔體育中心／綜合報導〕西武獅今天碰上千葉羅德，台灣好手吳念庭擔任先發三壘手、扛第六棒的位置。吳念庭本季出賽79場，有6轟、39分打點，打擊率0.271。

吳念庭今年對右投的打擊率為0.247（198打數敲49安），面對左投的對戰打擊率則是0.333（75打數敲25安）。

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羅德先發投手是左投的小島和哉，他本季先發13場戰績5勝2敗防禦率4.40；西武獅先發投手為高橋光成，他今年先發16場戰績7勝4敗防禦率3.22。

西武獅先發打線：

1.外崎修汰 二壘手

2.源田壯亮 游擊手

3.森友哉 捕手

4.中村剛也 指定打擊

5.栗山巧 左外野手

6.吳念庭 三壘手

7.山川穗高 一壘手

8.愛斗 右外野手

9.岸潤一郎 中外野手

先發投手：高橋光成



羅德先發打線：

1.荻野貴司 左外野手

2.藤原恭大 中外野手

3.中村獎吾 二壘手

4.馬丁（Leonys Martín） 右外野手

5.萊爾德（Brandon Laird） 一壘手

6.安田尚憲 指定打擊

7.海克瓦利亞（Adeiny Hechavarria） 游擊手

8.藤岡裕大 三壘手

9.田村龍弘 捕手

先發投手：小島和哉

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