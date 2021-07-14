奧運》莊智淵台語講戰術 陳思羽爆料「淵哥」私下一面

莊智淵。（國訓提供）

〔記者粘藐云／台北報導〕台灣桌球女將陳思羽生涯第3度前進奧運，近期積極加強體能，希望屆時不會因體能不足，而在場上受到限制；提到過去曾搭檔過混雙的前輩莊智淵，陳思羽透露，他總是在大家練完球後仍繼續訓練，希望向他學習，有朝一日也能練成跟他一樣的「六塊肌」。

陳思羽上屆里約奧運女單、女團都在16強止步，今年再次出征，她希望能夠超越自己，她也透露，自己已經準備好乾燥飯、拉麵，「到時候不能外出，選手村也不一定能吃到這些東西，所以先準備好一些日式的東西。」

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提到過去的搭檔莊智淵，陳思羽說：「他的訓練時間很長，且身體素質也很好，代表他在體能上一定有多做加強。平常隊伍裡的小朋友跟他一起練，但大家都休息了，他還繼續練，這樣的精神是大家都知道的，尤其也讓我體會到，體能真的是選手不可或缺的，我也想和他學習，朝六塊肌邁進。」陳思羽笑說，「淵哥」身材超結實的，背肌應該可以夾住東西。

提起過去搭配經驗，陳思羽爆料，以前比賽時，莊智淵常用台語跟他溝通，「但我有時候都還聽不懂他講什麼，他就發球了，真的反應不過來。」但她認為，莊智淵會在比賽時講台語，可能是不想讓對手聽懂戰術。

陳思羽。（國訓提供）

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