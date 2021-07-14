奧運》美夢隊熱身賽開胡 「波總」盼能漸入佳境

帕波維奇。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕歷經2連敗，今美國隊終場以108：80擊敗阿根廷，為「美夢隊」的氣勢止血外也迎來熱身賽首勝。對此，主帥「波總」帕波維奇（Gregg Popovich）賽後也坦言，希望子弟兵能夠漸入佳境，為即將開幕的東京奧運做足準備。

此役美國隊在進攻執行上以及防守端的毅力皆表現出色，「我認為我們整場在防守耐力上維持得很好，對澳洲那場，我們打得很好，籃板、防守、跑位的速度都有展現，可惜無法堅持到下半場。而今天我們整場都是保持這樣的狀態，希望這是我們漸入佳境的跡象。」主帥波總於賽後說道。

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而相較於前兩戰表現平淡，總出手26投僅投10中的杜蘭特（Kevin Durant​），在此役則是整場9投6中，並繳出全隊最高17分。有類似情況的畢爾（Bradley Beal），在此役也恢復節奏，轟下17分、6籃板、3助攻，投籃命中率上升至62.5%，三分命中率也有50%。前兩戰畢爾場均投籃命中率僅38%、7分。

「雖然還有很多地方需要改進，但今天我們變得更好了，也朝著正確的方向前進。」畢爾說道。

另外，對於塔圖姆（Jayson Tatum​）因膝蓋痠痛休兵的調度，「波總」不肯多透露，只表示：「必須要有人接替塔圖姆的位置，所以你就挑一個，就是這麼簡單。」

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