T1》首季採指名制 國內新職籃聯盟7/28辦選秀

T1首季採指名制7/28辦選秀。（T1聯盟提供）

〔記者梁偉銘／台北報導〕國內T1新職籃聯盟今宣布，依7月初我國籃球協會發布「籃球聯盟選秀指引」規定，7月28日線上舉辦第一季新人選秀會，報名即日起至7月23日下午5點截止。



由於T1聯盟今年首度成立，無法以前一年度之比賽名次決定選秀順位，因此T1聯盟首季選秀將效仿日本職棒採取指名制與交涉權，讓各隊填補戰力缺口，達到平衡實力之目的，除了曾在國內其他聯盟註冊或參與SBL選秀未獲選，或是本年度年滿25歲之球員，不必參與選秀之外，未符合前述資格之選手均應透過選秀會加入T1聯盟。

此制度為每輪選秀由各球團同時提交一名指定人選，若球員在該輪選秀只有一個球團指名，則該球團獲得與球員的合約交涉權。若有兩個以上的球團同時指定同一人選，則由球員指名其一球團進行交涉，而未獲球員指名之球隊可再次指名新的人選或選擇放棄。



針對新秀合約方面，T1聯盟則要求各球團應保障所有第一輪獲選球員月薪不得低於8萬，第二輪及之後輪次的所有球員月薪不得低於6萬，曾獲選為FIBA國際正式錦標賽台灣代表隊者，則至少保障年薪120萬元。而合約年限應為2+1合約，其中前2年為保證合約，第3年為球隊選擇權。球員須於合約期滿為止，才可成為自由球員。

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本次選秀辦法也首次揭露T1聯盟對球員身份的認定，將球員分為為本土球員、外籍球員與第三類規範球員（含華裔球員、外籍生球員、亞洲外籍球員、歸化球員等），至於非本土球員的註冊人數、登錄人數及上場節次限制等規定，聯盟將以保障本土球員上場時間為最高指導原則來規畫細節，並將於日後再行公告。

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