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體育 2020東京奧運 台灣隊風雲

東京奧運點將錄》台灣羽球一哥周天成

2021/07/14 18:15

周天成。（資料照，法新社）

周天成

生日：1990.1.8（31歲）

身高：180公分

體重：78公斤

啟蒙時間： 5歲

從5歲開始接觸羽球的周天成，近年已經站穩台灣一哥的位置，且從雅加達亞運起，不少大賽都為台灣羽球締造歷史新頁，如今他將二度站上奧運殿堂，他目標明確就是要鎖定金牌，用盡生命全力拚戰東奧。

現任基隆高中教練的印尼華僑鄭永成，是周天成啟蒙教練之一。小天表示，國二至印尼移訓看到叱吒風雲的陶菲克，令他大開眼界，也立下前進奧運的目標。

這次出征東奧前，鄭永成與周天成通電話，除提點他在訓練上得加強網前技巧，更重要的是，作戰心態得更沉穩，才能展現苦練的成果。

值得一提的是，周天成2014年成為台灣首位在世界羽聯超級系列賽奪冠的男單選手，以及2018年拿雅加達亞運男單銀牌、2019年奪超級1000系列印尼公開賽冠軍，全部都是台灣羽壇第1人，甚至世界排名高居第2也是台灣最佳。

周天成上屆里約奧運8強止步，追平2008年北京奧運謝裕興的成績，並列台灣奧運男單最佳成績，而小天這次二度站上五環殿堂，他希望自己能夠再次突破，以搶下金牌為目標。（記者林岳甫）

周天成。（資料照）

周天成。（資料照）

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