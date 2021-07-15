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NBA總冠軍賽G4、悍將猛悍初登板 今日賽事預告與轉播

2021/07/15 06:51

公鹿主將「字母哥」亞德托昆波（中）。（資料照，今日美國）

早安！自由體育為您獻上精彩賽事預告與轉播！

今日有NBA總冠軍賽的比賽轉播，太陽作客公鹿展開G4大戰，目前系列戰由太陽以2：1領先。近期手感火燙的公鹿主將「字母哥」亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）上戰狂飆41分，加上J.哈勒戴（Jrue Holiday）、米德爾頓（Khris Middleton）共同挹注39分，三人成功帶領公鹿收下系列戰首勝，若三人都能持續有高水準演出，有望在自家主場收下勝利將比數扳平。

太陽上戰主力大當機，雖然有五人得分上雙但卻無人得超過20分，當家球星保羅（Chris Paul）三分球4投1中，進帳16分，中鋒艾頓（DeAndre Ayton）18分，布克（Devin Booker）三分球7投僅1中攻下10分，以100：120慘敗給公鹿，如果太陽第四戰想守住領先優勢，勢必得趕快將自己的投籃準星找回來。喜愛籃球的觀眾不要錯過轉播哦！

中職今天有兩場比賽轉播，分別是中信兄弟作客對決統一獅、樂天桃猿交手富邦悍將。今天兩場比賽都將上演「洋投對決」，中信兄弟點名德保拉對決統一的飛利士，德保拉本季先發9場拿下7勝僅吞1敗，防禦率1.44。飛利士生涯二度中職先發，他首次先發是在五月中旬面對樂天桃猿，當時他主投四局被敲4安、失掉2分，吞下敗戰。

樂天桃猿指派霸林爵掛帥先發，本季他先發8場吞下4敗僅1勝，防禦率2.42。富邦悍將則是由來自多明尼加的好手猛悍登板迎戰，猛悍是悍將的新任洋投，曾效力大聯盟的雙城隊、紅雀隊和天使隊。大聯盟生涯共累積出賽62場、154局、防禦率4.62。記得收看轉播嘍！

NBA 總冠軍賽

09：00 太陽＠公鹿 緯來體育、愛爾達體育1台、ELEVEN SPORTS1

中職

18：25 中信兄弟＠統一獅 ELEVEN SPORTS1

18：30 樂天桃猿＠富邦悍將 愛爾達體育1台、MOMO綜合台

富邦悍將猛悍。（資料照，今日美國）

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