奧運》周天成東奧唯一目標金牌 並談到最堅強後盾「高姐」

周天成與物理治療師高敏珊。（國訓提供）

〔記者林岳甫／綜合報導〕「台灣一哥」周天成在上屆里約奧運打進男單8強，本屆東京奧運想要更上層樓，以金牌為終極目標，小天有著奪金的強大信念，再加上「混雙」搭擋物理治療師高敏珊，準備如此之久就是希望在東奧打出佳績。

連兩屆站上五環殿堂的周天成今天出席國訓中心線上媒體日，他談到奧運目標，「目標當然是要奪牌，最好是金牌。」

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世界排名第4的周天成小組賽將遭遇世界排名44加拿大華裔球員楊燦、世界排名53的瑞士布雷施泰特，只要取得晉級，小天將以男單第2種子優勢免打16強，直接晉級8強。

周天成其實近年屢創佳績，2018年雅加達亞運銀牌、2019年超級1000系列印尼公開賽封王，全部都是台灣第1人，如今他知道自己備戰許久，目標就是在奧運再創佳績。

周天成自認最強武器為「信念」，帶著敬畏上帝的心，把自己準備好，就可在展現出心理素質，而另一幕後功臣是物理治療師「高姐」高敏珊，兩人認識超過10年，因此小天近年沒有隨行教練，高敏珊成為最堅強後盾，雙方一個眼神就能溝通，周天成打趣表示：「我覺得我們兩個是一起出擊，像雙打一樣。」

周天成與物理治療師高敏珊。（國訓提供）

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